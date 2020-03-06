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    Главная / Торги / Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки».

    Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050727Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки». р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050727_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 029

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GrigorevaEA@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьева Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050727Дата и время окончания срока приема заявок Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки». р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050727Дата и время вскрытия заявок Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки». р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    09.03.2020 13:0009.03.2020 13:0009.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050727Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки». р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.03.202009.03.2020 13:0009.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050727Подведение итогов не позднее Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки». р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский район, межселенная территория Ванинского района в районе мыса АяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не предусмотрен. Промежуточные платежи не предусматриваются Оплата выполненных работ производится по факту выполнения.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    23.61.11.120

    Плиты из цемента, бетона или искусственного камня

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Схема

    06.03.2020

    Анкета участника

    06.03.2020

    Закупочная документация

    06.03.2020

    Проект договора

    06.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594360/name/5e66f4238f8663.68605932

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выбор подрядчика на строительство объекта: «Площадка перед зданием АБК ТПК с покрытием из тротуарной плитки»."

    Кол-во: 1

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