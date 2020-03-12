Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 80 календарных дней с даты заключения договора. оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД), декларацию соответствия ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, денежными средствами на расчетный счет поставщика. (в соответствии Разделом 8.4. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»)