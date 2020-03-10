Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»

    Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934354Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934354

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__об_итогах_закупки_№_32008934354-02.pdf

    Техническое задание к ОЗК (РПЗ 1154)

    Извещение ОЗК (РПЗ 1154)

    Проект договора к ОЗК (РПЗ 1154)

    Документация ОЗК (РПЗ 1154)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 495 734-87-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.miroshnikov@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мирошников Антон Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 10:3024.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934354Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»

    Начальная цена

    3 441 790,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603350/name/5e7096d676b863.66315501

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211028525
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК Системы учета» (0143-МЕ)
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК...
    585080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    637 266
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений попозиционный № ГП213108
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    586740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений попозиционный
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013932
    Предоставление права на использование программы Nanocad для нужд АО СТНГ (КС-1 «Салдыкельская», МГ «Сила Сибири»)
    Предоставление права на использование программы Nanocad для нужд АО СТНГ (КС-1...
    592083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:40(GMT+03:00)
    12 230 440
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225600
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    №Т001404 Закупка оборудования и ПО
    591734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Мечел-БизнесСервис
    Попозиционная № ГП163534
    Приобретение лицензий на ПО McAfee и услуги Professional services for SIEM McAfee для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис»
    Приобретение лицензий на ПО McAfee и услуги Professional services for SIEM McAfee для нужд ООО...
    465198
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП103354
    73/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по поставке интернет версии справочника БСС «Система Главбух» VIP
    73/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по поставке интернет версии справочника БСС «Система...
    453683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.03.2021 15:30(GMT+03:00)
    91 670
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП103361
    74/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по предоставлению права на использование программного обеспечения Matricon OPC Server Modbus
    74/28.02.21/АС/КО/Э Оказание услуг по предоставлению права на использование программного...
    453693
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2021 15:30(GMT+03:00)
    116 886
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить