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Номер извещения
32008934354
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 495 734-87-14
Факс
Адрес электронной почты
a.miroshnikov@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Мирошников Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.03.202024.03.2020 10:3024.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934354Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ Atlassian на условиях простой (неисключительной) лицензии для нужд АО «ЦЭНКИ»
Начальная цена
3 441 790,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (раздел 9 документации о закупке) и проектом договора (раздел 8 документации о закупке)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
58.29.50.000
58.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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