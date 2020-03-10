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    Главная / Торги / Отбор организации на поставку табличек опознавательных для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Отбор организации на поставку табличек опознавательных для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 06:5910.03.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табличек опознавательныхОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934271

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку табличек опознавательных для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    Форма коммерческого предложения

    Техническое задание

    Проект догоовра

    Форма описания поставляемого товара

    Макет 2

    Документация

    Извещение

    Макет 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-50

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011105@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бунина Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табличек опознавательных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934271Подведение итогов не позднее Поставка табличек опознавательныхОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табличек опознавательных

    Начальная цена

    1 867 296,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18.9

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604646/name/5e71a29deb3841.40946387

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки"

    Кол-во: 10273.00000

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