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Номер извещения
ГП050731
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
срочная закупка пенополистирола и мастики для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
A.belyaeva@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Срочная закупка пенополистирола и мастики для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050731Дата и время окончания срока приема заявок срочная закупка пенополистирола и мастики для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
04.03.2020 11:0004.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050731Дата и время вскрытия заявок срочная закупка пенополистирола и мастики для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:0020.03.2020 17:0020.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050731Подведение итогов не позднее срочная закупка пенополистирола и мастики для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Срочная закупка пенополистирола и мастики для нужд ОАО "Ямал СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с приложением № 2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Архангельский морской торговый порт"/ ст. Соломбалка Северной ж/дРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
20
Документация лота
Кол-во: 46
Кол-во: 368
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