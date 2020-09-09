Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по ремонту кровельного покрытия с наружным водостоком и стропильной системы в здании по адресу: г. Москва, Спасопесковский пер., д.10, стр.1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008936348 Уникальный номер закупки Номер закупки 055/ДКС-20 Наименование закупки Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по ремонту кровельного покрытия с наружным водостоком и стропильной системы в здании по адресу: г. Москва, Спасопесковский пер., д.10, стр.1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ Юридический адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Почтовый адрес 119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20 Контактный телефон +7 495 637-71-06 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@updk.ru Ф.И.О. контактного лица Бабичева Евгения Александровна Место рассмотрения предложений Москва, ул. Пречистенка, 20 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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