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    Главная / Торги / Поставка запчастей

    Поставка запчастей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 06:0010.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастейЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008936011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    99/63-А

    Наименование закупки

    Поставка запчастей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Измещение

    Проект договора

    Докуметация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936011Подведение итогов не позднее Поставка запчастейЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей

    Начальная цена

    397 224,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 352.00000

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