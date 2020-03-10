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    Главная / Торги / Открытый конкурс №15 в электронной форме на право заключения договора, на поставку арматуры трубопроводной, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Открытый конкурс №15 в электронной форме на право заключения договора, на поставку арматуры трубопроводной, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934388Дата и время окончания срока приема заявок поставка арматуры трубопроводнойТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934388

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    15

    Наименование закупки

    Открытый конкурс №15 в электронной форме на право заключения договора, на поставку арматуры трубопроводной, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№84.pdf

    конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-68

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    unyamina_ny@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Унямина Наталья Яковлевна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматуры трубопроводной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934388Подведение итогов не позднее поставка арматуры трубопроводнойТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры трубопроводной

    Начальная цена

    202 530,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно требованиям конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно требованиям конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и затворы дисковые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615594/name/5e7df216452bf0.93223714

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 125.00000

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