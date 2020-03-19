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Номер извещения
ГП050730
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Агрегат электронасосный типа WARMAN 8/6 F-AH и Насоса 20А-18*3-1 без электродвигателя
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.02.2020 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-66-93
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
evgeniya.steblik@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Стеблик Евгения Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Агрегат электронасосный типа WARMAN 8/6 F-AH- 7 шт(+ЗИП); Насоса 20А-18*3-1 без электродвигателя- 1шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 11:00 GMT +319.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050730Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Агрегат электронасосный типа WARMAN 8/6 F-AH- 7 шт(+ЗИП); Насоса 20А-18*3-1 без электродвигателя- 1шт.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 11:0030.04.2020 11:0030.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050730Подведение итогов не позднее Закупка Агрегат электронасосный типа WARMAN 8/6 F-AH- 7 шт(+ЗИП); Насоса 20А-18*3-1 без электродвигателя- 1шт.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Агрегат электронасосный типа WARMAN 8/6 F-AH- 7 шт(+ЗИП); Насоса 20А-18*3-1 без электродвигателя- 1шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка за счет Поставщика. Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.13.14
G
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 1
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