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Номер извещения
ГП050725
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен № 35 на право заключения договора на поставку фискальных накопителей для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
28.02.2020 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)
Почтовый адрес
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59
Контактный телефон
+7 495 229-32-07
Факс
+7 495 229-32-07
Адрес электронной почты
O.Gulevich@svo-dutyfree.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гулевич Ольга Витальевна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Поставка фискальных накопителей для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 11:00 GMT +316.03.2020 11:0016.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050725Дата и время окончания срока приема заявок поставка фискальных накопителей для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 годуХимки
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050725Дата и время вскрытия заявок поставка фискальных накопителей для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 годуХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фискальных накопителей для нужд АО «Империал Дьюти Фри» в 2020 году
Начальная цена
768 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
Все закупки и тендеры АО ИМПЕРИАЛ ДЬЮТИ ФРИ
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, территория Международного аэропорта Шереметьево, Центр «Аэроэкспресс», помещение 5 (5.122)
141426, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, а/я 59
28.23.13.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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