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Номер извещения
ГП050722
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Шрот соевый высокопротеиновый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70060
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
m.pozharskaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пожарская Мария Не
Место рассмотрения предложений
Белгород
Ключевые слова:
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Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, здание 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 140,5 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 953 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Ракитное - 544 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 1008 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 2929 руб / тн с НДС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2020 13:00 GMT +328.02.2020 13:0028.02.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050722Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, здание 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 140,5 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 953 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Ракитное - 544 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 1008 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 2929 руб / тн с НДС.Белгород
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2020 13:0028.02.2020 13:0028.02.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050722Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, здание 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 140,5 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 953 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Ракитное - 544 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 1008 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 2929 руб / тн с НДС.Белгород
Подведение итогов не позднее
04.03.2020 17:0004.03.2020 17:0004.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050722Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, здание 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 140,5 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 953 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Ракитное - 544 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 1008 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 2929 руб / тн с НДС.Белгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.03.202004.03.2020 17:0004.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050722Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, здание 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 140,5 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 953 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Ракитное - 544 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 1008 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 2929 руб / тн с НДС.Белгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, здание 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 140,5 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 953 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Ракитное - 544 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 1008 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 2929 руб / тн с НДС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 300 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, здание 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
01.11.81.120
Документация лота
Кол-во: 300
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 840 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 275 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2195 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 1309,20 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 2232 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 4092 руб / тн с НДС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2020 13:00 GMT +328.02.2020 13:0028.02.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050722Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 840 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 275 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2195 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 1309,20 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 2232 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 4092 руб / тн с НДС.Белгород
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2020 13:0028.02.2020 13:0028.02.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050722Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 840 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 275 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2195 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 1309,20 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 2232 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 4092 руб / тн с НДС.Белгород
Подведение итогов не позднее
04.03.2020 17:0004.03.2020 17:0004.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050722Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 840 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 275 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2195 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 1309,20 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 2232 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 4092 руб / тн с НДС.Белгород
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
04.03.202004.03.2020 17:0004.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050722Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 840 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 275 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2195 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 1309,20 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 2232 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 4092 руб / тн с НДС.Белгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 840 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада - 275 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 2195 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 1309,20 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово - 2232 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Энгельс - 4092 руб / тн с НДС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 840 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Станция ж.д. Грузополучателя: Пильшино код 201503.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
01.11.81.120
Документация лота
Кол-во: 840
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.02.2020 13:00 GMT +328.02.2020 13:0028.02.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050722Дата и время окончания срока приема заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.Белгород
Дата и время вскрытия заявок
28.02.2020 13:0028.02.2020 13:0028.02.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050722Дата и время вскрытия заявок Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.Белгород
Подведение итогов не позднее
04.03.2020 17:0004.03.2020 17:0004.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050722Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.Белгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.03.202004.03.2020 17:0004.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050722Подведение итогов не позднее Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.Белгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки март 2020 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1167,4 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Курск - 350 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Давыдово – 1383 руб/тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада + Доставка – 816,33 руб / тн с НДС; • в ж.д. вагонах со ст. Пильшино до DDP склада + Доставка – 1190 руб / тн с НДС.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочная потребность 75 тонн +/- 20% в опционе покупателя.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Грузополучатель: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 75
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