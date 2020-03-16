Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, подготовке к аттестации и организации аттестации в территориальных органах Ростехнадзора руководителей и специалистов

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008934514 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, подготовке к аттестации и организации аттестации в территориальных органах Ростехнадзора руководителей и специалистов Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 83-20 аукционная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН Юридический адрес 620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3 Почтовый адрес 620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3 Контактный телефон +7 343 358-00-37 Факс +7 234 35-80321 Адрес электронной почты udog@metro-ektb.ru Ф.И.О. контактного лица Карсаков Василий Сергеевич Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

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