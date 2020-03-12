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Номер извещения
32008933970
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на поставку аптечек для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
Почтовый адрес
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
Контактный телефон
+7 3532 34-13-57
Факс
+7 3532 34-13-13
Адрес электронной почты
o010612@oblgaz56.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уздяева Анастасия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 08:59 GMT +312.03.2020 08:5912.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 09:0012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933970Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары Оренбург
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933970Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары
Начальная цена
105 122,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
21.20.24.170
46.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 263.00000
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