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    Главная / Торги / Отбор организации на поставку аптечек для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Отбор организации на поставку аптечек для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:5912.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008933970

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку аптечек для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Форма коммерческого предложения

    Проект договора

    Извещение о внесении изменений

    Техническое задание (ред.1)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-57

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o010612@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уздяева Анастасия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:59 GMT +312.03.2020 08:5912.03.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933970Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары Оренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 09:0012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933970Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары Оренбург

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933970Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары Оренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933970Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Медицинские товары

    Начальная цена

    105 122,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.170

    Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая специализированная прочая"

    Кол-во: 263.00000

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