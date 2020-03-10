Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата:При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар в течение 15 календарных дней после поставки Товара и подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. поставка: Не более 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку продукции