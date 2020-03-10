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Номер извещения
32008934053
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по охране объектов временной инфраструктуры, по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1А.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
Почтовый адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
Контактный телефон
+7 831 282-10-14
Факс
Адрес электронной почты
kosourova.a@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трифонов Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране объектов временной инфраструктуры, по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1А.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране объектов временной инфраструктуры, по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 1А.
Начальная цена
11 916 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура 1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Адрес местонахождения
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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