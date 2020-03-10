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    Главная / Торги / Ремонт рулонной кровли в корпусе № 30

    Ремонт рулонной кровли в корпусе № 30

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934226Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт рулонной кровли в корпусе № 30НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008934226

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт рулонной кровли в корпусе № 30

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_20032020084626.PDF

    Извещение

    Документация

    Техническое задание (Приложение № 7)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт рулонной кровли в корпусе № 30

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 13:0023.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934226Подведение итогов не позднее Ремонт рулонной кровли в корпусе № 30Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт рулонной кровли в корпусе № 30

    Начальная цена

    3 732 094,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 7)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «29» мая 2020 г. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19

    Работы кровельные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607533/name/5e742675060cb3.22117685

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

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    Прием заявок:
    17.08.2020 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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