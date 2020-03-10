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Номер извещения
32008934209
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание информационных услуг с использованием сетевой версии экземпляров Справочно-правовых систем на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Справочно-правовых систем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-14-69
Факс
Адрес электронной почты
V.Lagutov@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Лагутов Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг с использованием сетевой версии экземпляров Справочно-правовых систем на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Справочно-правовых систем
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.04.202007.04.2020 18:0007.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934209Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг с использованием сетевой версии экземпляров Справочно-правовых систем на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Справочно-правовых систем354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг с использованием сетевой версии экземпляров Справочно-правовых систем на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у Заказчика экземплярами Справочно-правовых систем
Начальная цена
1 504 418,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
62.01.29
62.01
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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