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Номер извещения
ГП050726
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Режущий инструмент Sandvik
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1,
Почтовый адрес
152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1
Контактный телефон
+7 961 159-85-87
Факс
Адрес электронной почты
e.kutuzova@gmzagat.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кутузова Елена Борисовна
Место рассмотрения предложений
152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1
Закупки и тендеры
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Режущий инструмент Sandvik
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050726Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструмент Sandvik152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 11:0010.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050726Дата и время вскрытия заявок Режущий инструмент Sandvik152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050726Подведение итогов не позднее Режущий инструмент Sandvik152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Режущий инструмент Sandvik
Начальная цена
14 772,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция поставляется после подтверждения заявки гарантийным письмом, если в течении года продукция по спецификации выбрана не полностью, Заказчик не обязан покупать оставшуюся продукцию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГМЗ АГАТ
Все закупки и тендеры АО ГМЗ АГАТ
Адрес местонахождения
152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1,
152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1
28.49.2
25.73
25.7
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 350
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