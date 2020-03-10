Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция поставляется после подтверждения заявки гарантийным письмом, если в течении года продукция по спецификации выбрана не полностью, Заказчик не обязан покупать оставшуюся продукцию.