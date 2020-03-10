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    Главная / Торги / Режущий инструмент Sandvik

    Режущий инструмент Sandvik

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050726Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструмент Sandvik152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    65

    Наименование закупки

    Режущий инструмент Sandvik

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой договор

    ТЗ_инструмент.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД АГАТ
    Все закупки и тендеры АО ГМЗ АГАТ

    Юридический адрес

    152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1,

    Почтовый адрес

    152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1

    Контактный телефон

    +7 961 159-85-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.kutuzova@gmzagat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кутузова Елена Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Режущий инструмент Sandvik

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050726Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструмент Sandvik152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 11:0010.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050726Дата и время вскрытия заявок Режущий инструмент Sandvik152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050726Подведение итогов не позднее Режущий инструмент Sandvik152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050726Подведение итогов не позднее Режущий инструмент Sandvik152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Режущий инструмент Sandvik

    Начальная цена

    14 772,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция поставляется после подтверждения заявки гарантийным письмом, если в течении года продукция по спецификации выбрана не полностью, Заказчик не обязан покупать оставшуюся продукцию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В приоритете отсрочка 30 кал.дн. Доставка до АО ГМЗ "Агат" за счёт Поставщика.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГМЗ АГАТ
    Все закупки и тендеры АО ГМЗ АГАТ

    Адрес местонахождения

    152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1,

    152240, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ76, Г ГАВРИЛОВ-ЯМ, ПРОЕЗД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.49.2

    Оправки для крепления инструмента

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.7

    Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий

    Документация лота

    Техническое задание

    10.03.2020

    Проект договора

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Державка LG 123H13-2525B-040BM SANDVIK"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Пластина N123H2-0400-0008-TM 1125 SANDVIK"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Державка MBG-2020-09R SANDVIK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Пластина MB-09FB250-02-14L 1025 SANDVIK"

    Кол-во: 350

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