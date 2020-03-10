Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1). Поставка товара осуществляется партиями (всего не более 2 партий в течение срока действия договора). Cрок поставки составляет не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Заявки, направленной Покупателем на юридический адрес Поставщика заказным письмом или на адрес электронной почты Поставщика, или по факсу, но не ранее 1 (одного) календарного дня с момента получения Поставщиком Заявки. 2). В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара.