www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП050711
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 5085
Факс
{}
Адрес электронной почты
o.ovchinnikov@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинников Олег Леонидович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050711Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050711Дата и время вскрытия заявок Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 18:0013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050711Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
13.04.202013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050711Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.