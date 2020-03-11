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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф

    Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050711Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Образец КП

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 5085

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.ovchinnikov@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овчинников Олег Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050711Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050711Дата и время вскрытия заявок Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 18:0013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050711Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 18:0013.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050711Подведение итогов не позднее Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-ФСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение комплекса работ по устройству покрытия пола поперечного пролета участка производственного здания цеха № 6 (инв.№11000001), находящегося в осях 38-41/А-Ф"

    Кол-во:

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