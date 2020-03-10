Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель обязан произвести оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. Условия поставки товара: в соответствии с проектом договора, который является неотъемлемой частью приложения № 1 к Извещению о запросе котировок (Форма 10.1.).