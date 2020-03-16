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Номер извещения
32008933876
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
28.02.2020 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933876Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.03.2020 10:0025.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008933876Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола
Дата и время проведения
27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008933876Дата и время проведения Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933876Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933876Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием
Начальная цена
5 688 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
33.12.22
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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