Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008933876 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ММЗ Юридический адрес 424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15, Почтовый адрес 424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 Контактный телефон +7 8362 68-30-55 Факс +7 8362 42-87-17 Адрес электронной почты sozd@marimmz.ru Ф.И.О. контактного лица Самохина Валентина Александровна Место рассмотрения предложений Йошкар-Ола Закупки и тендеры Республика Марий Эл Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru