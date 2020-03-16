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    Главная / Торги / Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием

    Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933876Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008933876

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    28.02.2020 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Документация

    Техническое задание

    67-20.pdf

    67-20_Итоговый_протокол_ВКОЕ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933876Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.03.2020 10:0025.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008933876Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008933876Дата и время проведения Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933876Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933876Подведение итогов не позднее Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ (оказание услуг) по модернизации и капитальному ремонту оборудования (координатно-расточного станка мод. ВКОЕ 630x1000 зав. № 141408,03, инв. № 28212, г.в. 1985 фирмы HECKERT в комплекте с 2-мя поворотными столами MKT 320S Ø 320мм. и MKT 500S Ø 500мм) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2 к Договору), инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Договором и Техническим заданием

    Начальная цена

    5 688 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    33.12.22

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего оборудования и станков

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621610/name/5e8ed70e5a70d2.16695234

    09.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621612/name/5e8ed7140fe844.70881819

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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