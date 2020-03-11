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    Главная / Торги / Оказание услуг аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д.83,к.5, Рублевское шоссе, д.26, к.1, ул. Средняя Переяславская, д.14, стр.1, ул. Большая Переяславская, д. 7, стр.1, Оболенский пер., д. 5

    Оказание услуг аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д.83,к.5, Рублевское шоссе, д.26, к.1, ул. Средняя Переяславская, д.14, стр.1, ул. Большая Переяславская, д. 7, стр.1, Оболенский пер., д. 5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936106Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д. 83, корп.5, Рублевское шоссе, дом 26, корп.1, ул. Средняя Переяславская, д. 14, стр. 1, ул.Большая Переяславская, д.7, стр.1, Оболенский пер., д. 5 Москва, ул. Пречистенка, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008936106

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    067/ДЭ-20

    Наименование закупки

    Оказание услуг аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д.83,к.5, Рублевское шоссе, д.26, к.1, ул. Средняя Переяславская, д.14, стр.1, ул. Большая Переяславская, д. 7, стр.1, Оболенский пер., д. 5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№2_к_Договору.docx

    Проект_Договора.docx

    Приложение_№3_к_Договору.docx

    Документация-067_ДКС.docx

    Техническое_задание-2.docx

    Изменения_в_ТЗ.docx

    протокол_№088-2-2020-ДЭ_от_17.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Пречистенка, 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д. 83, корп.5, Рублевское шоссе, дом 26, корп.1, ул. Средняя Переяславская, д. 14, стр. 1, ул.Большая Переяславская, д.7, стр.1, Оболенский пер., д. 5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 11:00 GMT +311.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008936106Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д. 83, корп.5, Рублевское шоссе, дом 26, корп.1, ул. Средняя Переяславская, д. 14, стр. 1, ул.Большая Переяславская, д.7, стр.1, Оболенский пер., д. 5 Москва, ул. Пречистенка, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008936106Дата и время вскрытия заявок Оказание услуги аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д. 83, корп.5, Рублевское шоссе, дом 26, корп.1, ул. Средняя Переяславская, д. 14, стр. 1, ул.Большая Переяславская, д.7, стр.1, Оболенский пер., д. 5 Москва, ул. Пречистенка, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008936106Подведение итогов не позднее Оказание услуги аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д. 83, корп.5, Рублевское шоссе, дом 26, корп.1, ул. Средняя Переяславская, д. 14, стр. 1, ул.Большая Переяславская, д.7, стр.1, Оболенский пер., д. 5 Москва, ул. Пречистенка, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д. 83, корп.5, Рублевское шоссе, дом 26, корп.1, ул. Средняя Переяславская, д. 14, стр. 1, ул.Большая Переяславская, д.7, стр.1, Оболенский пер., д. 5

    Начальная цена

    4 185 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    61.10

    Услуги телекоммуникационные проводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603933/name/5e70bfc49374f3.12852954

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг аренды пяти волоконно-оптических линий связи между объектами ГлавУпДК при МИД России по следующим адресам: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.8, Ленинский проспект, д.83,к.5, Рублевское шоссе, д.26, к.1, ул. Средняя Переяславская, д.14, стр.1, ул. Большая Переяславская, д. 7, стр.1, Оболенский пер., д. 5"

    Кол-во: 5.00000

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