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Номер извещения
32008934015
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектно-сметной и технической документации по объекту: «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт путепровода на км 1396+996, Краснодарский край» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5923
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабаева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт путепровода на км 1396+996, Краснодарский край»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.202005.06.2020 23:5905.06.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934015Подведение итогов не позднее Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт путепровода на км 1396+996, Краснодарский край»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной и технической документации по объекту «Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар - Новороссийск. Капитальный ремонт путепровода на км 1396+996, Краснодарский край»
Начальная цена
3 543 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением № 1 к Документации (техническая часть) и/или приложением № 6 к Документации (проект договора)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР - ТП
Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
71.12.14
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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