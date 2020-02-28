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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области и Республике Карелия

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области и Республике Карелия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008935366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области и Республике Карелия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки № 04/02.2020/ЭЗП

    Документация о закупке № 04/02.2020/ЭЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Контактный телефон

    +7 812 605-09-48

    Факс

    +7 812 605-09-48

    Адрес электронной почты

    Petrov_SR@mrg.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Сергей Романович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)

    Начальная цена

    72 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    Техническое задание (Лот № 1)

    28.02.2020

    Проект договора (Лот № 1)

    28.02.2020

    Форма Коммерческого предложения (Лот № 1)

    28.02.2020

    Документация о закупке № 04-02.2020-ЭЗП

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)

    Начальная цена

    8 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    Форма Коммерческого предложения (Лот № 2)

    28.02.2020

    Документация о закупке № 04-02.2020-ЭЗП

    28.02.2020

    Проект договора (Лот № 2)

    28.02.2020

    Техническое задание (Лот № 2)

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")

    Начальная цена

    37 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    Документация о закупке № 04-02.2020-ЭЗП

    28.02.2020

    Проект Договора (Лот № 3)

    28.02.2020

    Техническое задание (Лот № 3)

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")

    Начальная цена

    48 475,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")

    Начальная цена

    37 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 6

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")

    Начальная цена

    179 125,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 7

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")

    Начальная цена

    6 266,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 8

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")

    Начальная цена

    24 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 9

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )

    Начальная цена

    32 974,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 10

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")

    Начальная цена

    38 192,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 11

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")

    Начальная цена

    36 050,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 12

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")

    Начальная цена

    185 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 13

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")

    Начальная цена

    30 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 14

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")

    Начальная цена

    21 012,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 15

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")

    Начальная цена

    98 880,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 16

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")

    Начальная цена

    114 173,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 17

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")

    Начальная цена

    65 508,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 18

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")

    Начальная цена

    19 776,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 19

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")

    Начальная цена

    76 446,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 20

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")

    Начальная цена

    129 409,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 21

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")

    Начальная цена

    120 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 22

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")

    Начальная цена

    19 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 23

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")

    Начальная цена

    12 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22

    Классификатор ОКПД2

    84.12.13.000

    Услуги государственного управления в области жилищного строительства и коммунального хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    63.99.1

    Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг

    Документация лота

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг"

    Кол-во: 1.00000

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