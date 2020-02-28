www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008935366
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области и Республике Карелия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Контактный телефон
+7 812 605-09-48
Факс
+7 812 605-09-48
Адрес электронной почты
Petrov_SR@mrg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Романович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Петрозаводск)
Начальная цена
72 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Республике Карелия (г. Кондопога и Кондопожский р-н)
Начальная цена
8 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лодейнопольское городское поселение")
Начальная цена
37 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Колтушское сельское поселение")
Начальная цена
48 475,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Агалатовское сельское поселение")
Начальная цена
37 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Всеволожское городское поселение")
Начальная цена
179 125,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Щегловское сельское поселение")
Начальная цена
6 266,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Заневское городское поселение")
Начальная цена
24 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сертоловское городское поселение" )
Начальная цена
32 974,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Романовское сельское поселение")
Начальная цена
38 192,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Бугровское сельское поселение")
Начальная цена
36 050,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Морозовское городское поселение")
Начальная цена
185 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Лесколовское сельское поселение")
Начальная цена
30 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Дубровское городское поселение")
Начальная цена
21 012,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Волосовский муниципальный район")
Начальная цена
98 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Кингисеппский муниципальный район")
Начальная цена
114 173,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ивангородское городское поселение")
Начальная цена
65 508,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Мгинское городское поселение")
Начальная цена
19 776,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Шлиссельбургское городское поселение")
Начальная цена
76 446,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Город Отрадное")
Начальная цена
129 409,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Сосновый Бор")
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Ульяновское городское поселение")
Начальная цена
19 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:59 GMT +310.03.2020 11:5910.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008935366Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008935366Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
13.10.2020 16:0013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.10.202013.10.2020 16:0013.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008935366Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению информации о движении населения в газифицированных многоквартирных домах в Ленинградской области (МО "Рахьинское городское поселение")
Начальная цена
12 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
84.12.13.000
63.99.1
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.