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Номер извещения
ГП050717
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ТМЦ для Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13453
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
t.kovalenko@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Татьяна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ТМЦ согласно заявке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 16:00 GMT +318.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050717Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ согласно заявке Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 16:0018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050717Дата и время вскрытия заявок Поставка ТМЦ согласно заявке Москва
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 23:5918.03.2020 23:5918.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050717Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ согласно заявке Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ согласно заявке
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка DDP Архангельск, станция СоломбалкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
C
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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