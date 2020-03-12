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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО «КБХА»).

    Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО «КБХА»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933676Дата и время окончания срока приема заявок Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтовМосква УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711аПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008933676

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО «КБХА»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    12.РК.4.2.2020_КБХА_ОПО

    12.РК.4.2.2020_Приложение № 1 - Проект договора

    12.РК.4.2.2020_Приложение №2 Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беседина Раиса Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933676Дата и время окончания срока приема заявок Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтовМосква УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933676Дата и время вскрытия заявок Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтовМосква УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 14:0016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933676Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтовМосква УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933676Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтовМосква УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтов

    Начальная цена

    3 123 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации) и проектом договора (раздел 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ВоронежРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договора (раздел 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Классификатор ОКПД2

    65.12.50.000

    Услуги по страхованию общей ответственности

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 36.00000

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    Лоты:
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    Регион:
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