Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО «КБХА»).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008933676 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО «КБХА»). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ

Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ Юридический адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Почтовый адрес 129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Контактный телефон +7 499 288-08-43 Факс {} Адрес электронной почты info@rc-insurance.ru Ф.И.О. контактного лица Беседина Раиса Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее