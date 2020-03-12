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Номер извещения
32008933676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО «КБХА»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
info@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беседина Раиса Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933676Дата и время окончания срока приема заявок Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтовМосква УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933676Дата и время вскрытия заявок Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтовМосква УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 14:0016.03.2020 14:0016.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933676Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтовМосква УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование гражданской ответственности за эксплуатацию ОПО и лифтов
Начальная цена
3 123 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации) и проектом договора (раздел 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВоронежРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
Адрес местонахождения
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
65.12.50.000
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36.00000
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