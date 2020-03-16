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    Главная / Торги / Поставка, сборка и установка сплит-систем

    Поставка, сборка и установка сплит-систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933584Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, сборка и установка сплит-систем410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008933584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1362

    Наименование закупки

    Поставка, сборка и установка сплит-систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    28.02.2020 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_.docx

    Документация 1362

    Цена_за_единицу_продукции.xlsx

    Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Юридический адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    Почтовый адрес

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Контактный телефон

    +7 8452 69-31-25

    Факс

    +7 8452 69-28-32

    Адрес электронной почты

    korpus_ouz@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бут Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, сборка и установка сплит-систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 08:00 GMT +316.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933584Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, сборка и установка сплит-систем410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 08:0016.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933584Дата и время вскрытия заявок Поставка, сборка и установка сплит-систем410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933584Подведение итогов не позднее Поставка, сборка и установка сплит-систем410019, РФ, г. Саратов, ул. Осипова, 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, сборка и установка сплит-систем

    Начальная цена

    494 465,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сведения указаны в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения указаны в закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус
    Все закупки и тендеры Филиал ФГУП НПЦАП-ПО Корпус

    Адрес местонахождения

    117342, Российская Федерация, Москва, ул. Введенского, д.1

    410019, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Осипова, д.1

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12.130

    Кондиционеры бытовые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601348/name/5e6f1e73a62658.38273318

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
    Самарская область
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