Закупка № 330/78/2020 на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению трубопроводов горячего водоснабжения от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. (СМР)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008933679 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 330/78/2020 на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению трубопроводов горячего водоснабжения от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. (СМР) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Документация процедуры Протокол_подведения_итогов.pdf Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО Юридический адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708 Почтовый адрес 190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8 Контактный телефон +7 812 334-50-60 доб. 5115 Факс -- Адрес электронной почты PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru Ф.И.О. контактного лица Пуляевская Виолетта Лаврентьевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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