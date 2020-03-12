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Номер извещения
32008933679
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка № 330/78/2020 на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению трубопроводов горячего водоснабжения от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. (СМР)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
Почтовый адрес
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
Контактный телефон
+7 812 334-50-60 доб. 5115
Факс
--
Адрес электронной почты
PuliaevskaiaVL@ptenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуляевская Виолетта Лаврентьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по техническому перевооружение трубопроводов горячего водоснабжения от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. (СМР) 330/78/2020
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933679Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружение трубопроводов горячего водоснабжения от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. (СМР) 330/78/2020Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружение трубопроводов горячего водоснабжения от БМК по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Эсперова, д. 6 лит.Е: от тепловой камеры ТК-12 (включительно) около д.19 по Константиновскому пр., до д.13 по Крестовскому пр. (СМР) 330/78/2020
Начальная цена
22 878 721,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
381 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации) 773,86 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора (Приложение №1 к Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, д.6-8 офис 101-708
190103, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дровяная, 6-8
43
43
Документация лота
Кол-во: 774.00000
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