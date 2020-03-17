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    Главная / Торги / Запрос предложений. Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.

    Запрос предложений. Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:3017.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050715Дата и время окончания срока приема заявок Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050715

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП050715

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.02.2020 10:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спец-я

    ТЗ

    Док-я

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68504

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    smetneva@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметнёва Наталья Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 12:30 GMT +317.03.2020 12:3017.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050715Дата и время окончания срока приема заявок Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 12:3030.04.2020 12:3030.04.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050715Подведение итогов не позднее Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 12:3030.04.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050715Подведение итогов не позднее Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ветошь обтирочная хлопчатобумажная.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно док-ии

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    13.94.20.110

    Ветошь

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ветошь обтирочная хлопчатобумажная крупная класс "Цветной хлопок" в брикетах по 10кг. ГОСТ 4643-75"

    Кол-во: 10500

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
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