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    Главная / Торги / Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16

    Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050706Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050706

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    ведомость дефектов

    акт технического состояния

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050706Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 16:0016.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050706Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 16:0020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050706Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16Красноперекопск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 16:0020.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050706Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполненных работ в течении 14 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт электрооборудования башенного крана ПС-16"

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