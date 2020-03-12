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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (CATERPILLAR 320DL, HITACH ZX230, NEW HOLLAND LB115B-4PS, BOBCAT S770, HYUNDAI 210 W9S, HYUNDAI R220-9S)

    Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (CATERPILLAR 320DL, HITACH ZX230, NEW HOLLAND LB115B-4PS, BOBCAT S770, HYUNDAI 210 W9S, HYUNDAI R220-9S)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (экскаваторы, погрузчики) для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008940771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (CATERPILLAR 320DL, HITACH ZX230, NEW HOLLAND LB115B-4PS, BOBCAT S770, HYUNDAI 210 W9S, HYUNDAI R220-9S)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 07:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке №3-6

    Приложение №1.1 к Извещению о закупке

    Приложение №3 к Извещению о закупке

    Приложение №1 к Извещению о закупке

    Протокол_32008940771_Подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34676 2-89-36

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil6@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васин Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (экскаваторы, погрузчики) для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:00 GMT +312.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008940771Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (экскаваторы, погрузчики) для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 08:0012.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008940771Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (экскаваторы, погрузчики) для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Подведение итогов не позднее

    13.03.2020 13:0013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940771Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (экскаваторы, погрузчики) для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 13:0013.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008940771Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (экскаваторы, погрузчики) для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ДВС, трансмиссии, КПП, ходовой части для дорожно-строительной техники иностранного производства (экскаваторы, погрузчики) для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    47.1

    Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.1

    Торговля розничная в неспециализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/601099/name/5e6eee17498968.57766275

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная в неспециализированных магазинах"

    Кол-во:

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