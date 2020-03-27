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Номер извещения
32008933889
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по ремонту верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск – граница с Украиной на участках км 316+200 – км 335+000, км 335+000 – км 343+159, Калужская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 3328
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбина Ирина Руслановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по ремонту верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной на участках км 316+200 - км 335+000, км 335+000 - км 343+159, Калужская область
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.04.202029.04.2020 23:5929.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933889Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной на участках км 316+200 - км 335+000, км 335+000 - км 343+159, Калужская областьМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту верхнего слоя покрытия автомобильной дороги М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной на участках км 316+200 - км 335+000, км 335+000 - км 343+159, Калужская область
Начальная цена
271 509 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 430 183,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями и условиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями и условиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВТОДОР - ТП
Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
42.11.20
42.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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