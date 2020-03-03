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    Главная / Торги / Фильтра для вилочного погрузчика TFN CPCD30

    Фильтра для вилочного погрузчика TFN CPCD30

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 10:3003.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050702Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050702

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фильтра для вилочного погрузчика TFN CPCD30

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП050702_applic_open_protocol_lot_357450.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КЕРАМИК
    Все закупки и тендеры АО КЕРАМИК

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118

    Контактный телефон

    +7 904 666-64-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    IMortazin@abdev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мортазин Ильшат Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2020 10:30 GMT +303.03.2020 10:3003.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050702Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    03.03.2020 10:3003.03.2020 10:3003.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050702Дата и время вскрытия заявок Договор поставкиКазань

    Подведение итогов не позднее

    03.03.2020 11:0003.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050702Подведение итогов не позднее Договор поставкиКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.03.202003.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050702Подведение итогов не позднее Договор поставкиКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    5 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз из города КазаниРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КЕРАМИК
    Все закупки и тендеры АО КЕРАМИК

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118

    Классификатор ОКПД2

    45.3

    Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    28.02.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593091/name/5e60fdf9060de7.65669460

    05.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр АКПП маслянный 1,5-3,5 т. TFN,TCM,Komatsu"

    Кол-во: 10

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