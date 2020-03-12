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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту оргтехники для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Оказание услуг по ремонту оргтехники для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933456Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической эксплуатацииТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008933456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту оргтехники для АО «Газпром газораспределение Тверь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_открытия_доступа_937_СМП.doc

    Документация

    Извещение

    Коммерческое предложение

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Т. О.

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по технической эксплуатации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933456Подведение итогов не позднее Услуги по технической эксплуатацииТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по технической эксплуатации

    Начальная цена

    92 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БологоеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    95.11

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95

    Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609698/name/5e786b5cabec02.57043299

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения"

    Кол-во: 1.00000

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