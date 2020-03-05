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Номер извещения
ГП050700
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию регулирующих и антипомпажных клапанов «Mokveld Valves»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 123 72-58815 доб. 325
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
e.koshcheeva@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кощеева Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию регулирующих и антипомпажных клапанов «Mokveld Valves»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 11:00 GMT +305.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050700Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию регулирующих и антипомпажных клапанов «Mokveld Valves»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.03.2020 11:0005.03.2020 11:0005.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050700Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию регулирующих и антипомпажных клапанов «Mokveld Valves»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.04.2020 18:0006.04.2020 18:0006.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050700Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию регулирующих и антипомпажных клапанов «Mokveld Valves»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию регулирующих и антипомпажных клапанов «Mokveld Valves»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
28
Документация лота
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