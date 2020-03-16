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    Главная / Торги / Приобретение бензина, дизельного топлива

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 06:2916.03.2020 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934052Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008934052

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 11:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Извещение

    Документация

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    РЯЗАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 06:29 GMT +316.03.2020 06:2916.03.2020 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934052Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 06:3016.03.2020 06:3016.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008934052Дата и время вскрытия заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 07:0017.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934052Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934052Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Начальная цена

    2 321 124,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    51008, литр

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получение Заказчиком Товаров на АЗС в г. Биробиджан, п. Николаевка, п. Смидович, г. Облучье, в Хабаровском крае при предъявлении Топливной карты.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: ежемесячная предоплата 100% Товара согласно заявки Покупателя о среднемесячном объеме Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных с даты получения заявки Поставщиком при условии получения Покупателем счета на оплату. Получение Заказчиком Товаров на АЗС в г. Биробиджан, п. Николаевка, п. Смидович, г. Облучье, в Хабаровском крае при предъявлении Топливной карты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Документация

    28.02.2020

    Извещение

    28.02.2020

    Договор

    28.02.2020

    Техническое задание

    28.02.2020

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 51134.40000

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