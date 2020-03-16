Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в следующих размерах и в следующие сроки: ежемесячная предоплата 100% Товара согласно заявки Покупателя о среднемесячном объеме Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных с даты получения заявки Поставщиком при условии получения Покупателем счета на оплату. Получение Заказчиком Товаров на АЗС в г. Биробиджан, п. Николаевка, п. Смидович, г. Облучье, в Хабаровском крае при предъявлении Топливной карты.