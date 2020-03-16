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Номер извещения
32008934052
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение бензина, дизельного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Почтовый адрес
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Контактный телефон
+7 42622 2-02-03
Факс
+7 42622 2-37-95
Адрес электронной почты
ryaznatali2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
РЯЗАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Место рассмотрения предложений
Биробиджан
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение бензина, дизельного топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 06:29 GMT +316.03.2020 06:2916.03.2020 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008934052Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 06:3016.03.2020 06:3016.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008934052Дата и время вскрытия заявок Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан
Подведение итогов не позднее
17.03.2020 07:0017.03.2020 07:0017.03.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008934052Подведение итогов не позднее Приобретение бензина, дизельного топливаБиробиджан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение бензина, дизельного топлива
Начальная цена
2 321 124,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
51008, литр
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Получение Заказчиком Товаров на АЗС в г. Биробиджан, п. Николаевка, п. Смидович, г. Облучье, в Хабаровском крае при предъявлении Топливной карты.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
19.20
19.20
Документация лота
Кол-во: 51134.40000
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