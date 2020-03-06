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    Главная / Торги / Изготовить и поставить узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Изготовить и поставить узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 21:5906.03.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933410Дата и время окончания срока приема заявок Изготовить и поставить узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008933410

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовить и поставить узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008933410-3.pdf

    32008933410-3.pdf

    Документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-93

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    LydovaNataliya@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лядова Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовить и поставить узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 15:0006.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933410Подведение итогов не позднее Изготовить и поставить узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"614038, ПАО НПО "Искра", г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовить и поставить узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Начальная цена

    28 374 948,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    283 749,48 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602086/name/5e6f6816719eb2.63236728

    16.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602614/name/5e703cf08c6a70.91607031

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 6.00000

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