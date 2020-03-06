Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по факту поставки в течение 60 дней(СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕНДЕРНЫМ УСЛОВИЯМ). Транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Комментарии: Внимание участников!!! Предъявление сертификатов диллерства ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Безусловное принятие и подписание нашего договора. Для заключения договора прошу предоставить копии следующих докуменов : Безусловное принятие проекта договора на поставку продукции ОАО "Ижсталь". Организация-победитель, не имеющая действующего договора с ОАО "Ижсталь" в течение одних суток должна загрузить в систему следующие документы, необходимые для заключения договора: Копия выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП на контрагента, выданной инспекцией ФНС РФ (не позже чем месячной давности). Копия решения о назначении руководителя контрагента (протокол собрания участников (акционеров), решение единственного учредителя). Копия Устава с отметкой ФСН. Копии лицензий при осуществлении лицензируемых видов деятельности. Анкета контрагента Копии доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени контрагента. Карточка образцов подписей лиц, имеющих право первой подписи. Копии паспортов руководителей, имеющих право первой подписи, при отсутствии паспортных данных в иных документах. Копия свидетельства о государственной регистрации контрагента (ОГРН, ОГРНИП) Копия свидетельства о постановке на учет (ИНН) Копия декларации по НДС (1,2 листы, по возможности еще 3 лист) или Копия заявления с отметкой ФНС о переходе УСН или ЕНВД Справка об отсутствии налоговых задолженностей Справка ИФНС об открытых расчетных счетах Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса(публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч.1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.