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    Главная / Торги / 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителей

    36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933598Дата и время окончания срока приема заявок 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителейСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008933598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_на_сайт.pdf

    Документация о закупке №36.28.02.20.ЗПЭ

    Извещение 36.28.02.20.ЗПЭ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Салаватский химический завод
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-74-98

    Факс

    +7 34763 9-63-34

    Адрес электронной почты

    08sua@salavathz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скорнякова Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 08:30 GMT +312.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933598Дата и время окончания срока приема заявок 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителейСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 08:3012.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933598Дата и время вскрытия заявок 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителейСалават

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933598Подведение итогов не позднее 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителейСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933598Подведение итогов не позднее 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителейСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителей

    Начальная цена

    132 556,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СХЗ
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603319/name/5e7093b0326137.32057007

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    19.03.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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