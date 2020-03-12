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Номер извещения
32008933598
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-74-98
Факс
+7 34763 9-63-34
Адрес электронной почты
08sua@salavathz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скорнякова Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 08:30 GMT +312.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933598Дата и время окончания срока приема заявок 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителейСалават
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 08:3012.03.2020 08:3012.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933598Дата и время вскрытия заявок 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителейСалават
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 09:0016.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933598Подведение итогов не позднее 36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителейСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
36/28.02.20/ЗПЭ Поставка огнетушителей
Начальная цена
132 556,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
28.29.22.110
28.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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