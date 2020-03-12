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    Главная / Торги / Поставка антивируса ESET NOD32

    Поставка антивируса ESET NOD32

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933309Дата и время окончания срока приема заявок Антивирус ESET NOD32, продление на 1 года г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008933309

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка антивируса ESET NOD32

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    32008933309__подведения.pdf

    32008933309_рассмотрения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Антивирус ESET NOD32, продление на 1 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933309Дата и время окончания срока приема заявок Антивирус ESET NOD32, продление на 1 года г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 12:3012.03.2020 12:3012.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008933309Дата и время вскрытия заявок Антивирус ESET NOD32, продление на 1 года г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2020 18:0026.03.2020 18:0026.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933309Подведение итогов не позднее Антивирус ESET NOD32, продление на 1 года г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 18:0026.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933309Подведение итогов не позднее Антивирус ESET NOD32, продление на 1 года г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Антивирус ESET NOD32, продление на 1 года

    Начальная цена

    613 446,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    46.5

    Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/654842/name/5ecfaee6241847.75702885

    28.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/654841/name/5ecfaee20d74d5.91919951

    28.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием"

    Кол-во: 2.00000

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