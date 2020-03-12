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    Главная / Торги / поставка лазерного станка в комплекте

    поставка лазерного станка в комплекте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лазерного станка в комплектеНоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32008933516

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    134

    Наименование закупки

    поставка лазерного станка в комплекте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    28.02.2020 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столбова Марина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лазерного станка в комплекте

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лазерного станка в комплектеНоябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка лазерного станка в комплекте

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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