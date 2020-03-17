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    Главная / Торги / Медицинские услуги

    Медицинские услуги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:5917.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952323Дата и время окончания срока приема заявок Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008952323

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    116

    Наименование закупки

    Медицинские услуги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ_№_116.pdf

    Извещение 116

    Проект договора

    Документация 116

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Контактный телефон

    +7 8452 57-06-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0640713@sargc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионова Наталия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 10:59 GMT +317.03.2020 10:5917.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952323Дата и время окончания срока приема заявок Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)Саратов

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008952323Дата и время вскрытия заявок Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)Саратов

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 15:0019.03.2020 15:0019.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952323Подведение итогов не позднее Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)Саратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 15:0019.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952323Подведение итогов не позднее Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)

    Начальная цена

    1 784 925,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Саратов
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41

    Классификатор ОКПД2

    86.21

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86

    Деятельность в области здравоохранения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607692/name/5e745baa6dfa39.60619721

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области здравоохранения"

    Кол-во: 1.00000

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