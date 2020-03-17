www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008952323
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Медицинские услуги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
Контактный телефон
+7 8452 57-06-14
Факс
--
Адрес электронной почты
f0640713@sargc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионова Наталия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 10:59 GMT +317.03.2020 10:5917.03.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952323Дата и время окончания срока приема заявок Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)Саратов
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 11:0017.03.2020 11:0017.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008952323Дата и время вскрытия заявок Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)Саратов
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 15:0019.03.2020 15:0019.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952323Подведение итогов не позднее Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)Саратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги медицинские (услуга по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников)
Начальная цена
1 784 925,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Саратов
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Саратов
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, им. Горького А.М., 41
86.21
86
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.