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    Главная / Торги / Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)

    Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050783Дата и время окончания срока приема заявок Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050783

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор

    акт

    тз

    документы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    gmn@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Максим Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2020 12:00 GMT +328.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050783Дата и время окончания срока приема заявок Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)Белорецкий

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2020 12:0028.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050783Дата и время вскрытия заявок Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 15:0029.05.2020 15:0029.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050783Подведение итогов не позднее Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 15:0029.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050783Подведение итогов не позднее Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО БМКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.130

    Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия

    71.11.23.000

    Услуги в области архитектуры, связанные с реставрацией исторических зданий

    71.11.24.000

    Услуги консультативные в области архитектуры

    71.12.19.200

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов культурного наследия, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)"

    Кол-во:

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