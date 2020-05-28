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Номер извещения
ГП050783
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
gmn@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2020 12:00 GMT +328.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050783Дата и время окончания срока приема заявок Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)Белорецкий
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2020 12:0028.05.2020 12:0028.05.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050783Дата и время вскрытия заявок Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)Белорецкий
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 15:0029.05.2020 15:0029.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050783Подведение итогов не позднее Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)Белорецкий
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.202029.05.2020 15:0029.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050783Подведение итогов не позднее Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)Белорецкий
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка научно – проектной документации на проведение консервационных и противоаварийных работ объекта культурного наследия федерального значения «Корпус доменного цеха (1752 г.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО БМКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
71.12.12.130
71.11.23.000
71.11.24.000
71.12.19.200
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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