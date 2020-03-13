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    Главная / Торги / Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.

    Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050927Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.Пуровский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050927

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Объявление

    2_Техническое задание

    3_Опросный лист

    3_Приложения к Техническому заданию

    2020_03_23_Протокол_ГП050927.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Юридический адрес

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Контактный телефон

    +7 34997 4-73-23

    Факс

    +7 34997 4-73-22

    Адрес электронной почты

    VRyazancev@tng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанцев Виктор Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Пуровский район

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 15:30 GMT +313.03.2020 15:3013.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050927Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.Пуровский район

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 16:0013.03.2020 16:0013.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050927Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.Пуровский район

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 16:0023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050927Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.Пуровский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 16:0023.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050927Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.Пуровский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции блока колонны деэтанизации К-2.1, К-2.2.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Тернефтегаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Тернефтегаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Тернефтегаз

    Адрес местонахождения

    629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Красноселькупский, с. Красноселькуп, Территория промышленная зона №11, строение 2

    629851, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул.Победы, д.22а

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    1_Объявление

    10.03.2020

    2_Техническое задание

    10.03.2020

    3_Опросный лист

    10.03.2020

    3_Приложения к Техническому заданию

    10.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/703503/name/5f295d0952fc91.96961385

    04.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сосуды высокого давления"

    Кол-во: 2

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