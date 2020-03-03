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Номер извещения
ГП050691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей и смазок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
28.02.2020 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,
Почтовый адрес
664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4
Контактный телефон
+7 914 899-51-88
Факс
--
Адрес электронной почты
rnosov8@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Носов Роман Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и смазок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2020 05:00 GMT +303.03.2020 05:0003.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050691Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и смазокИркутск
Дата и время вскрытия заявок
03.03.2020 05:0003.03.2020 05:0003.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050691Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и смазокИркутск
Подведение итогов не позднее
03.03.2020 05:0003.03.2020 05:0003.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050691Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и смазокИркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и смазок
Начальная цена
220 490,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех.условий
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
до склада ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Все закупки и тендеры НОСОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Адрес местонахождения
ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК,
664081, Иркутская, Иркутск, Байкальская, д.151, кв.4
45
45
Документация лота
Кол-во: 1
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