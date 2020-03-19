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    Главная / Торги / 35/28.02.20/ЗПЭ Поставка кругов, резцов

    35/28.02.20/ЗПЭ Поставка кругов, резцов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 08:3019.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933603Дата и время окончания срока приема заявок 35/28.02.20/ЗПЭ Поставка кругов, резцовСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008933603

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    35/28.02.20/ЗПЭ Поставка кругов, резцов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 10:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_на_сайт.pdf

    Извещение №35.28.02.20.ЗПЭ (изм)

    Извещение о внесении изм. 35.28.02.20.ЗПЭ

    Документация о закупке №35.28.02.20.ЗПЭ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Салаватский химический завод
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-74-98

    Факс

    +7 34763 9-63-34

    Адрес электронной почты

    08sua@salavathz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скорнякова Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    35/28.02.20/ЗПЭ Поставка кругов, резцов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933603Подведение итогов не позднее 35/28.02.20/ЗПЭ Поставка кругов, резцовСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    35/28.02.20/ЗПЭ Поставка кругов, резцов

    Начальная цена

    287 805,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СХЗ
    Все закупки и тендеры АО СХЗ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.140

    Круги шлифовальные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.91

    Производство абразивных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612523/name/5e7b37dc2d2fc2.39539407

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    27.05.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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