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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008933474Дата и время окончания срока приема заявок Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008933474

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    28.02.2020 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_58.pdf

    НМЦД

    Документация процедуры

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 23:5927.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008933474Подведение итогов не позднее Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

    Начальная цена

    274 348,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.22

    Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611423/name/5e79f61ea0a382.63356453

    24.03.2020

    Документация процедуры

    28.02.2020

    НМЦД

    28.02.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    19.03.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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