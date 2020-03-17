www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008933474
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
28.02.2020 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1184
Факс
Адрес электронной почты
31763@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павличук Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка огнетушителей для Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Начальная цена
274 348,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора и Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
28.29.22.110
28.29.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.