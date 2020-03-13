"Поставка спальных мешков с чехлом для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс не предусмотрен. Срок оплаты не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара. Поставка осуществляется партиями не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания спецификаций по заявкам Покупателя. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня. Период поставок – с момента заключения договора до 31.12.2020 г. Количество поставок – не более 5 (пяти) за период действия договора.