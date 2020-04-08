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    Главная / Торги / Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНР

    Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2020 17:0008.04.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНРМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    28.02.2020 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция

    Заявка на участие

    Требования к поставке

    Перечень МТР/форма ТКП

    Опросные листы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Roman.Shamyanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамьянов Роман Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2020 17:00 GMT +308.04.2020 17:0008.04.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050688Дата и время окончания срока приема заявок Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНРМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2020 17:0008.04.2020 17:0008.04.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП050688Дата и время вскрытия заявок Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНРМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 17:0030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050688Подведение итогов не позднее Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНРМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 17:0030.04.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050688Подведение итогов не позднее Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНРМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно типовому договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно типовому договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТИповой договора (поставка ШМР ПНР)

    06.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка приточная в составе: 1)    КЦКП-100-С1-УХЛ3; 2)    шкаф автоматики; 3)    узел регулирующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Установка приточная в составе: 1)    КЦКП-100-С1-УХЛ3; 2)    шкаф автоматики; 3)    узел регулирующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Установка приточная в составе: 1)    КЦКП-100-С1-УХЛ3; 2)    шкаф автоматики; 3)    узел регулирующий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Установка приточная в составе: 1) КЦКП-31.5-С1-УХЛ3; 2) шкаф автоматики; 3) узел регулирования «Вектор»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Установка приточная в составе: 1) КЦКП-31.5-С1-УХЛ3; 2) шкаф автоматики; 3) узел регулирования «Вектор»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вентилятор канальный в комплекте с регулятором скорости и трансформатором RTS4-15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Вентилятор канальный в комплекте с регулятором скорости Propeller-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Вентилятор канальный в комплекте с регулятором скорости и трансформатором RTS4-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вентилятор крышный взрывозащищенный радиальный с электродвигателем А71А6 N=0,37кВт, n=920 об/мин"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Шкаф автоматики (1 шкаф на 6 вентиляторов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вентилятор крышный радиальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шкаф автоматики (1 шкаф для систем В12, ПЕ1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Вентилятор радиальный взрывозащищенный с электродвигателем N=30 кВт n=1000 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Вентилятор радиальный взрывозащищенный с электродвигателем N=30 кВт n=1000 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Вентилятор осевой взрывозащищенный с электродвигателем N=5,5 кВт n=1500 об/мин"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Шкаф автоматики (1 шкаф на В15-В20 и ПЕ2-ПЕ7)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Кондиционер настенный холодопроизводительностью Qх=30.0 кВт в составе (на один комплект): - внутренний настенный блок - наружный блок - ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение) - разъем для внешних цепей контроля - новый проводной пульт управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кондиционер настенный холодопроизводительностью Qх=10.0 кВт в составе (на один комплект): - внутренний настенный блок - наружный блок - ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение) - разъем для внешних цепей контроля - новый проводной пульт управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Пункт тепловой индивидуальный «Базис»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "ЗИП на 2 года эксплуатации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шеф-монтажные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Пусконаладочные работы"

    Кол-во: 1

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