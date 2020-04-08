Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНР

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка системы вентиляции с ШМР и ПНР

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Ямал СПГ Все закупки и тендеры Ямал СПГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Установка приточная в составе: 1) КЦКП-100-С1-УХЛ3; 2) шкаф автоматики; 3) узел регулирующий" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Установка приточная в составе: 1) КЦКП-100-С1-УХЛ3; 2) шкаф автоматики; 3) узел регулирующий" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Установка приточная в составе: 1) КЦКП-100-С1-УХЛ3; 2) шкаф автоматики; 3) узел регулирующий" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Установка приточная в составе: 1) КЦКП-31.5-С1-УХЛ3; 2) шкаф автоматики; 3) узел регулирования «Вектор»" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Установка приточная в составе: 1) КЦКП-31.5-С1-УХЛ3; 2) шкаф автоматики; 3) узел регулирования «Вектор»" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Вентилятор канальный в комплекте с регулятором скорости и трансформатором RTS4-15" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Вентилятор канальный в комплекте с регулятором скорости Propeller-01" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Вентилятор канальный в комплекте с регулятором скорости и трансформатором RTS4-15" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Вентилятор крышный взрывозащищенный радиальный с электродвигателем А71А6 N=0,37кВт, n=920 об/мин" Кол-во: 6

"Позиция 10" "Шкаф автоматики (1 шкаф на 6 вентиляторов)" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Вентилятор крышный радиальный" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Шкаф автоматики (1 шкаф для систем В12, ПЕ1)" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Вентилятор радиальный взрывозащищенный с электродвигателем N=30 кВт n=1000 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Вентилятор радиальный взрывозащищенный с электродвигателем N=30 кВт n=1000 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Вентилятор осевой взрывозащищенный с электродвигателем N=5,5 кВт n=1500 об/мин" Кол-во: 6

"Позиция 16" "Шкаф автоматики (1 шкаф на В15-В20 и ПЕ2-ПЕ7)" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Кондиционер настенный холодопроизводительностью Qх=30.0 кВт в составе (на один комплект): - внутренний настенный блок - наружный блок - ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение) - разъем для внешних цепей контроля - новый проводной пульт управления" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Кондиционер настенный холодопроизводительностью Qх=10.0 кВт в составе (на один комплект): - внутренний настенный блок - наружный блок - ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение) - разъем для внешних цепей контроля - новый проводной пульт управления" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Пункт тепловой индивидуальный «Базис»" Кол-во: 1

"Позиция 20" "ЗИП на 2 года эксплуатации" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Шеф-монтажные работы" Кол-во: 1